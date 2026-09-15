عقب أعمال التوسعة.. تشجير الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع جامعة الدول العربية، حيث يجرى حاليا تشجير وتجميل الجزيرة الوسطى بالشارع، عقب تنفيذ أعمال التوسعة من الجانبين، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للطريق وتحسين حركة المرور أمام السيارات.

وتأتي أعمال التشجير ضمن جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع، وإضفاء لمسة جمالية على المنطقة، بالتوازي مع أعمال التطوير التي تستهدف تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية.

وأكدت محافظة الجيزة،استمرار أعمال التطوير والتجميل بمختلف الشوارع والميادين، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم جهود الارتقاء بالمظهر العام لمحافظة الجيزة.