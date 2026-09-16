في كلمة بمجلس الأمن.. رانيا المشاط تتحدث عن تكلفة اضطرابات ممرات الملاحة البحرية وتوترات باب المندب

تلقي الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المقرر انعقادها اليوم الخميس، تحت عنوان "بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وتأتي مشاركة الدكتورة رانيا المشاط استجابةً لدعوة من مملكة البحرين، في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ٢٠٠٦-٢٠٠٨ بما تمثله لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، من مرجعية إقليمية رائدة في تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المنطقة العربية.

وتقدم الأمينة التنفيذية للإسكوا من خلال كلمتها تحليلًا لانعكاسات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وإعاقة حركة الملاحة عبر ممراتها البحرية الحيوية على التنمية الشاملة، وما يمكن أن تشكله هذه الاضطرابات من تحديات اقتصادية وتنموية وكلفة اقتصادية عابرة للحدود، خاصة في ظل الاضطراباتُ والتطوراتُ الأمنيةُ المستجدّةُ في بابِ المندبِ خلال الأيامِ القليلةِ الماضية، والمخاطر المحيطة بها.

ويتم بث الكلمة مباشرة في تمام الساعة ٣ مساءً بتوقيت نيويورك وا١٠ مساء بتوقيت القاهرة عبر الرابط التالي: https://webtv.un.org/en