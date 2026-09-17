القبض على شخصين سرقا تروسيكل في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية حال تواجدها أمام مسكنه بالإسماعيلية وتحميلها على مركبة "تروسيكل".





بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية "إسكوتر" من أمام منزله.

أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) ، وبحوزتهما (المركبة المستخدمة فى الواقعة "تروسيكل") وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





