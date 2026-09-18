«الري» تحسم الجدل: فيديو عبور الطلاب فوق مواسير مصرف كوم حمادة قديم من 2019

بشأن الفيديو المتداول، والذي يظهر عبور عدد من الطلاب أعلى مواسير على مصرف كوم حمادة، توضح الوزارة أن الفيديو قديم ويعود إلى شهر مارس ٢٠١٩، ولا يعكس الوضع الحالي بالموقع.

«الوزارة أغلقته بالسلك وحصنته».. توضيح عاجل بشأن فيديو التعدي على مصرف كوم حمادة

وقد قامت الوزارة منذ فترة بتأمين مداخل المواسير وإغلاقها بالسلك؛ حفاظًا على سلامة الأطفال والمواطنين ومنعًا لمرور الأفراد من خلالها. كما تمت معاينة الموقع اليوم للتأكد من استمرار إجراءات التأمين، وتبيّن أن السلك موجود وبحالة جيدة، علمًا بأنه يوجد كوبري مخصص وآمن للعبور على بُعد نحو ٢٠٠ متر من الموقع.

وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة قبل تداول أي مقاطع مصورة قديمة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.