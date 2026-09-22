البيت الأبيض: ترامب يوقع اتفاقية أمنية مع قادة جرينلاند والدنمارك

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع اتفاقية أمنية مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن في حفل يقام سيقام في نيويورك اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة ال 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول -في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء- "سيقوم القادة الثلاثة بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهم الجديد الذي سيضمن ويحمي أمن جرينلاند والولايات المتحدة".

كان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي، في منشور على منصته (تروث سوشيال)، أن الاتفاقية مع الدنمارك تمنح الولايات المتحدة "سيطرة دائمة على الأمن، وجميع الاحتياجات الأخرى في جرينلاند، مما يعالج بشكل كامل كافة مخاوفنا العديدة".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاق "يضمن صراحةً للولايات المتحدة القدرة الكاملة على القيام بما تراه ضروريًا في جرينلاند من أجل تأمين القارة الأمريكية والدفاع عنها".

يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من تصاعد اللهجة من جانب الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرارًا بالاستيلاء على جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأثارت تهديدات ترامب، بما في ذلك رفضه استبعاد الاستيلاء على الجزيرة بالقوة العسكرية، توترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، كما أثارت قلقًا شديدًا لدى سكان جرينلاند.



