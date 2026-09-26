كرات البطاطس بالدجاج من الأطباق الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك فتتمتع بمذاق مختلف و لذيذ عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج، فيما يلي….

مقادير كرات البطاطس بالدجاج

● صدور دجاج مسلوقة

● زعتر

● بابريكا

● ملح

● فلفل أسود

● أوريجانو

● بطاطس مسلوقة مهروسة

● جبنة شيدر مكعبات صغيرة

● بقسماط

● دقيق

● كاري

● بيض

● زيت للقلي

طريقة تحضير كرات البطاطس بالدجاج



تخلط البطاطس والبابريكا والزعتر والأوريجانو والملح والفلفل الأسود

يشكل الخليط إلى أقراص وتحشى بقطع الدجاج والجبنة الشيدر وتشكل إلى كرات

تقلب في خليط الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل ثم خليط الكاري والبقسماط

يمكن أن توضع في الثلاجة حتى تتماسك

تقلى في الزيت

تقدم كرات البطاطس.