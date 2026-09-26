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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. 3 أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر

حلويات
حلويات
نهى هجرس

إذا كنت من محبي الحلويات، فقد تكون الحلوى والمعجنات والآيس كريم والشوكولاتة هي خياراتك المفضلة - ولكن بسبب السكريات المضافة إليها ونقص العناصر الغذائية، فقد لا تكون الخيارات الصحية لتناولها بانتظام

لحسن الحظ، هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي لا تُرضي رغبتك في تناول الحلويات فحسب، بل تساعدك أيضًا على تجنب انخفاض مستوى السكر المزعج بعد ذلك

زبدة اللوز وشرائح التفاح 

للحصول على متعة مرضية، جرب هذا المزيج المثالي زبدة اللوز وشرائح التفاح

 زبدة اللوز غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف، وكلها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتدعم صحة العضلات والهضم، ولأنك ستتناولها مع التفاح الحلو طبيعياً (وهو أيضاً مصدر ممتاز للألياف)، فاختر زبدة لوز خالية من السكر المضاف.

سموزي الفراولة مع حبوب الكاكاو

هل تشتهي الشوكولاتة؟ أحد البدائل الذكية هو رقائق الكاكاو - قطع صغيرة من حبوب الكاكاو المحمصة والمقشرة التي لا تحتوي على سكر مضاف

قد تكون حبوب الكاكاو، الغنية بمضادات الأكسدة ، شديدة المرارة بحيث لا يمكن الاستمتاع بها بمفردها، ولكن يمكنك مزجها مع  مخفوق الفراولة والشوكولاتة بشكل خفيف.

توفر هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة الكثير من البروتين والألياف للمساعدة في إبقائك شبعانًا حتى وجبتك التالية، مع تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر .

تمر مع زبدة الفول السوداني 

إذا كنت من محبي الكراميل أو ألواح الشوكولاتة المحشوة بالمكسرات، فقد تصبح الحلويات المصنوعة من التمر هي الحلوى المفضلة لديك

يفضل عدم إضافة السكر واحتوائه على جرعة كبيرة من الألياف - ما يقرب من 2 جرام لكل ثمرة .

عند دمجها مع زبدة الفول السوداني والشوكولاتة الداكنة، التي توفر البروتين والدهون الصحية ومضادات الأكسدة فستأخذ جرعة كبيرة من السكر الصحي .

المصدر health

حلويات تناول السكريات فوائد التمر حلويات صحية كاكاو

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