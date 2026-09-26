بالساري الهندي.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.

إطلالة نادين نجيم

تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت ساري هندي مكون من قطعتين و كشف عن بطنها و اتسم التصميم باللون الزيتي المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

أكملت نادين نجيم إطلاتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحيةالجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.