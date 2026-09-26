روجينا تستعرض أناقتها في عمان بإطلالة جديدة.. شاهد

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها مهرجان ظفار الدولى للمسرح بعمان.

تفاصيل إطلالة روجينا في عمان

خطفت روجينا الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون النبيتي الذي حمل بعض التطريزات التي زادت من أناقتها.

أنتعلت روجينا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت روجينا على شعرها المرفوع وهو من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ووضعت مكياجا حذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.