قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون خسائر.. مسيّرة مفخخة تستهدف معسكرًا للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل
أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال المجمدة
مشهد جنازة نورهان كان من أصعب اللحظات.. هايدي الفضالي تطالب بتشديد قانون الطفل | فيديو
شبانة: تعديل مرتقب في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدرس مشاركة 3 أندية من مصر
ارتفاع ضحايا الفيضانات في كوت ديفوار إلى 59 قتيلًا خلال 2026
«الدرندلي» يطمئن الجماهير: «صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026
المنزل انهار.. تفاصيل استشهاد مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد إنقاذ سكان عقار الشرابية
ابنتي بريئة من دم أمها.. تفاصيل أول لقاء جمع محامية نورهان ووالدها
عايدة رياض: أحرص على متابعة مباريات كأس العالم وأستمتع بأجوائها | خاص
وزارة العمل تعلن عن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم
محامية نورهان تكشف كواليس جديدة قبل جريمة بورسعيد: تعرضت للابتزاز بعد خطبتها
فخري الفقي: الموازنة الجديدة تراعي تداعيات الأزمات الإقليمية وتواجه تحديات النمو والتضخم والدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منة الله تحصد الدرجة النهائية في إعدادية الجيزة: طموحي دخول كلية الطب

الطالبة منة الله
الطالبة منة الله
أحمد زهران

نجحت الطالبة منة الله محمود عبد التواب سيد في حصد المركز الأول مكرر على مستوى محافظة الجيزة في الشهادة الإعدادية بالدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، في لفتة تعكس تفوق الإرادة والاجتهاد.

حالة من الفرحة العارمة غمرت منزل منة الله فور سماع الخبر السعيد، ليتوج مجهود عام كامل من السعي والمثابرة.

وفي حوار خاص لـ صدى البلد معها، شاركتنا «منة الله» كواليس رحلة تفوقها، والوصفة السحرية التي قادتها إلى منصة الأوائل.

عبرت منة الله عن سعادتها البالغة لحظة معرفة النتيجة، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع هذا الإنجاز. وقالت: "الحمد لله، كنت متوقعة أوصل للمركز ده لأني كنت واثقة في ربنا جدًا إنه مش هيرضيع تعبي وهيوفقني".

وأضافت منة الله، أن عائلتها المكونة من والدها ووالدتها وشقيقتها كانوا هم السند الحقيقي لها؛ حيث وفروا لها بيئة هادئة ومحفزة، ويراجعون معها الدروس أثناء حل الامتحانات، ويقدمون لها الدعم النفسي دون الضغط عليها للحصول على مجموع بعينه، بل كان شعارهم دائما: «اعملي اللي عليكي والنتيجة بتاعة ربنا».

وعن طريقتها في تنظيم الوقت، أوضحت منة الله، أنها لم تكن تلتزم بجدول ساعات صارم، بل كان الأمر يخضع للظروف اليومية، مؤكدة أن العبرة بـ "الاستيعاب وليس بكمية الساعات".

بل كانت تحدد مادتين يوميا للمذاكرة، وفي بعض الأحيان مادة واحدة تمنحها تركيزها الكامل، حيث كان تركيزها ينصب على حفظ الدروس أولا بأول، وتدارك أي تقصير في اليوم التالي مباشرة.

وأشارت منة الله،  إلى عشقها لمادتي الـ Science والجغرافيا، بينما كانت مادة الرياضيات (Maths) هي الأصعب بالنسبة لها، لكنها تغلبت عليها بالتركيز والحل المستمر.

وكانت منة الله تحرص على كسر الروتين وأخذ قسط من الراحة عبر مشاهدة التلفزيون أو الجلوس والتحدث مع أفراد أسرتها لإعادة شحن طاقتها.

وعن اللحظات الصعبة والتحديات النفسية تلتي واجهتها، لم تنكر منة الله مرورها بأوقات من الفتور والتساؤل: "هيحصل إيه لو مذاكرتش؟"، لكنها كانت سريعان ما تستعيد حماسها تذكرا لطعم النجاح، وامتثالا لأمر الله في طلب العلم.

ووجهت الطالبة المتفوقة نصيحة ذهبية لزملائها القادمين، قائلة: "أكبر غلط ممكن يقع فيه الطالب هو التوتر؛ لأنه بيشتت التركيز وبيسبب النسيان، وأنا شخصيًا عانيت منه بس الحمد لله عدت على خير".

كما نصحتهم بالمذاكرة أولا بأول، والحل الكثير، والمراجعة المستمرة، والدعاء الدائم؛ مؤكدة أن تقصيرها في بعض الأوقات كان يعوضه اللجوء إلى الله بالدعاء ثم العودة للاجتهاد مجددا.

وحسمت منة الله وجهتها المقبلة بـ «الثانوية العامة»، رافضة أي بدائل أخرى، حيث ترسم ملامح مستقبلها بوضوح وشغف كبيرين، حيث تطمح ابنة الجيزة أن تصبح في المستقبل طبيبة كبيرة تداوي آلام الناس، وفي ذات الوقت فنانة تشكيلية تعبر بريشتها عن الجمال، لتثبت أن التفوق العلمي لا يتعارض أبدا مع الإبداع والفن.

محافظة الجيزة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

أرشيفية

إلحق اشتري.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن محصول البطاطس

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

ترشيحاتنا

أرشيفية

الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى سوريا منتصف يوليو

رئيس الوزراء الفرنسي،

رئيس الوزراء الفرنسي: الدفاع عن السلام يتطلب الاستعداد للحرب

البحرية الامريكية

البحرية الأمريكية: إنقاذ 3 من طاقم مروحية سي هوك في بحر العرب والبحث مستمر عن الرابع

بالصور

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد