محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2026 بحد أدنى 230 درجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2026/2027 وذلك للمدارس الثانوية العامة الرسمية والخاصة وفصول الخدمات على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام الرسمي بلغ 230 درجة فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات 200 درجة على أن تتولى مدارس الثانوي العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية قبول طلابها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن تحديد درجات القبول جاء استنادًا إلى نسب النجاح بالشهادة الإعدادية هذا العام والطاقة الاستيعابية والكثافات الطلابية بمختلف المدارس الثانوية على مستوى المحافظة بما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والأماكن المتاحة.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع الطلاب متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المرحلة الثانوية داعيًا أبناءه الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق طموحاتهم العلمية .