نائب محافظ الجيزة تترأس اجتماعًا لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع طريق الإخلاص

ترأست هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع طريق الإخلاص من طريق المريوطية حتى ترعة الزمر مرورًا بمحور عمرو بن العاص.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الجارية والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات تنفيذ المشروع ومناقشة المعوقات التي تواجه استكمال الأعمال، وذلك في إطار العمل على دفع معدلات التنفيذ واستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تناول الاجتماع التنسيق بين الجهات المعنية وشركات المرافق لبحث الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال بالموقع، بما يضمن إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ وتحقيق الاستفادة المستهدفة من المشروع.

وأكدت نائب المحافظ أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والعمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لاستكمال الأعمال بما يسهم في دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء بدر ندا، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثلو شركات المرافق، واللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، وحامد سلامة، رئيس حي الطالبية.