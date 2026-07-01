محافظ الجيزة يتابع أداء حي إمبابة ويوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتصدي للبناء المخالف

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع رئيس حي إمبابة ونوابه وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز بالملفات الحيوية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

أطلع المحافظ علي جهود الحي في ملف الإشغالات حيث أسفرت الحملات عن فض 8 أسواق عشوائية بعدد من المحاور المرورية الحيوية شملت شوارع المطار، ومحمد حجازي، والعامل الأول، والدريسة، والجامع، والغيط، وجوهر شلبي مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات اليومية وعدم السماح بعودة الإشغالات للحفاظ على السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة والجمع السكني إلى جانب متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة ومعدلات الإنجاز بكل ملف.

ووجّه بدراسة تطبيق منظومة الجمع السكني بأحد قطاعات الحي كتجربة أولية مع المتابعة الدقيقة لنتائج التنفيذ على أرض الواقع تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا بباقي القطاعات حال نجاحها، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على ضرورة التصدي لظاهرة الفريزة والنباشين، والتحفظ على المعدات المستخدمة في تلك الممارسات، لما تمثله من تأثير سلبي على منظومة النظافة والمظهر الحضاري.

كما أكد المحافظ ضرورة التعامل الفوري مع مخالفات البناء وإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع.

ووجّه المحافظ بدراسة تدعيم حي إمبابة بعدد من الموظفين ذات الخبرات الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الملفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ ، و محمد نور السكرتير العام، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، و وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و باسم حمدي رئيس حي إمبابة.