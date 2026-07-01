ظهور تمساح في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة .. والجهات المختصة تفحص الواقعة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق بين أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد ما زعم ناشروه رصد ظهور تمساح داخل مياه ترعة الإسماعيلية بالقرب من معدية الوحدة.



وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع الفيديو، معربين عن مخاوفهم من صحة ما تضمنه، خاصة في ظل تردد الأطفال والمواطنين على المنطقة، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المختصة لفحص البلاغ والتحقق من حقيقة الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوتها.



وناشد عدد من الأهالي أولياء الأمور ضرورة توخي الحذر، ومنع الأطفال من الاقتراب من مياه الترعة لحين الانتهاء من فحص الفيديو والتأكد من مدى صحته.



وتواصل الجهات المختصة فحص مقطع الفيديو المتداول والتحقق من صحة ما ورد به، للوقوف على حقيقة وجود تمساح داخل ترعة الإسماعيلية من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص.