ترامب يبدي تفاؤلا بشأن التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، رغم تأكيده في الوقت ذاته أن شيئا لم يتغير فيما يتعلق بالصراع.

وقال الرئيس الأمريكي -خلال ظهوره إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الثلاثاء حيث تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للعام الحالي- إنه أجرى أمس "محادثة جيدة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف "كلاهما (بوتين وزيلينسكي) يريدان تسوية الأمر الآن... وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل، ونأمل أن يكون ذلك قريبا".

وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي تغيير دفعه إلى هذا التفاؤل، بما في ذلك ما إذا كان بوتين مستعدا لتقديم تنازلات، أجاب ترامب: "لم يتغير شيء"، مضيفا: "أنا فقط لا أريدهم أن يقتلوا الناس"، في إشارة إلى أعداد القتلى التي يُعتقد أنها تسقط شهريا جراء الحرب.

وقال ترامب إن النزاع "لا يؤثر علينا"، لكنه يؤثر على أوروبا بدرجة أكبر، مضيفا: "نحن موجودون لمساعدة أوروبا، لكنه لا يؤثر على الولايات المتحدة. لدينا محيط يفصل بيننا، لكنني لا أستطيع تحمل مشاهدة ما يحدث".

وأوضح ترامب للصحفيين أنه شاهد صورا لساحات المعارك في الحرب، قائلا إن الناس "لن يصدقوا مدى العنف فيها"، مضيفا: "لم أر شيئا كهذا من قبل. إنها مجزرة ويجب أن تتوقف".





