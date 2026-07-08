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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني: روسيا ليس لديها فرصة للانتصار في الحرب على أوكرانيا

المستشار الألماني: روسيا ليس لديها فرصة للانتصار في الحرب على أوكرانيا
المستشار الألماني: روسيا ليس لديها فرصة للانتصار في الحرب على أوكرانيا
أ ش أ

أعرب المستشار الألماني فريدرش ميرز عن أمله في أن تبعث قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتركيا رسالة واضحة إلى روسيا بأنه ليس لديها فرصة للانتصار في الحرب على أوكرانيا.

وقال ميرز - في تصريحات على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة اليوم / الأربعاء / - إنه من المتوقع أن تسفر القمة عن روح جديدة في الحلف تجعله أقوى وأكثر تماسكا.. مشيرا إلى خطة لحلفاء أوكرانيا الأوروبيين لتقديم دعم إضافي لها بقيمة 70 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027، كما تعهد بأن تواصل الدول الأعضاء دعم كييف، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

وأضاف ميرز أن إنهاء هذه الحرب يعتمد الآن على روسيا، كما أن الحلف سيبذل قصارى جهده مجددا لتحقيق ذلك.. مشيرا إلى "أننا سنبعث برسالة واضحة إلى موسكو مفادها بأنه ليس لديها فرصة للانتصار في هذه الحرب".

المستشار الألماني فريدرش ميرز قمة حلف شمال الأطلسي ناتو بتركيا فرصة للانتصار في الحرب على أوكرانيا

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