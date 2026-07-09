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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خوفا من قوانين بلاده.. رئيس الوزراء البريطاني يرفض هدية أردوغان في قمة الناتو

ستارمر وأردوغان
ستارمر وأردوغان
محمود نوفل

كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم لجميع القادة المشاركين في قمة الناتو مسدساً شخصياً نُقش عليه اسم كل قائد، إلى جانب كمية من الطلقات النارية.

وبيًن ستارمر في تصريحات صحفية له  أنه و على الرغم من إرفاق أردوغان وثيقة رسمية تعفي هذه القطع من إجراءات التصدير الجمركية، إلا أنه اضطر لترك المسدس في تركيا؛ إذ إن إدخاله إلى الأراضي البريطانية يُعد مخالفة للقوانين الصارمة التي تمنع إدخال الأسلحة النارية إلى البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أهدى مسدسات منقوشة وكميات من الذخيرة للقادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن بعض القادة لم يتمكنوا من نقل الهدية معهم إلى بلدانهم بسبب القوانين المحلية الصارمة لحظر حيازة الأسلحة.

كير ستارمر بريطانيا قمة حلف الناتو تركيا أردوغان

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