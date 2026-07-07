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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: موسكو قبلت مقترحات التسوية الأمريكية في قمة ألاسكا

لافروف
لافروف
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن بلاده وافقت بالفعل على مقترحات تسوية الأزمة مع أوكرانيا، التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة أنكوراج (ألاسكا) العام الماضي، مُشيرًا إلى أن أي تفسيرات مغايرة لهذا الأمر هي تفسيرات منافية للواقع.
وقال لافروف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية:- "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح سابقًا أن مقترحات التسوية التي وضعت أمامنا في قمة أنكوراج بولاية ألاسكا الأمريكية في 15 يوليو من العام الماضي، تمت الموافقة عليها بعد دراستها. وأرى أن أي تفسيرات مغايرة لما حدث فهى تفسيرات مغايرة للواقع".
كما أوضح كبير الدبلوماسيين الروس أن بلاده ستراقب عن كثب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مُضيفًا:"سنرى ما سيؤول إليه الاجتماع بينهما".
يُشار إلى أن موسكو تؤكد أن الجانب الأمريكي قدّم مقترحات تسوية محددة لحل النزاع (تتضمن شروطاً جغرافية وسياسية)، وأن الرئيس بوتين وافق عليها بعد دراستها، وتتهم روسيا واشنطن حالياً بالتراجع عن تلك "التفاهمات".
ومن جانبه، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وجود أي اتفاق مبرم، موضحاً أن ما طُرح في ألاسكا كان مجرد "مسودة أفكار ومقترحات للنقاش" لم ترتقِ أبداً لمرتبة الاتفاق النهائي المكتوب.
وحسم الرئيس الروسي، الجدل المباشر مؤخراً باعترافه أنه "لم يوقع أحد على شيء في أنكوراج"، لكنه تمسك بأن النقاشات دارت حول حلول وسطى بناءً على الأفكار الأمريكية.

وزير الخارجية الروسي تسوية الأزمة مقترحات أوكرانيا

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