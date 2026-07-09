فى لجنة واحدة.. ضبط 47 سماعة وتليفون خلال امتحانى الفيزياء والتاريخ بقنا



تمكن القائمون على تفتيش طلاب وطالبات الثانوية العامة فى لجنة بنطاق مركز قوص جنوب قنا، من ضبط 47 سماعة وتليفون بحوزة الطلاب قبل دخول امتحاني الفيزياء والتاريخ.



وتضمنت المضبوطات التى عثر عليها القائمين على أعمال التفتيش، داخل لجنة قوص الثانوية، 40 سماعة أذن مخصصة للغش، و7 تليفونات حديثة، وجرى التحفظ عليها ووضع لاصق كتب عليه اسم كل طالب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فينا تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

