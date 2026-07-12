4.7 مليون خدمة علاجية.. حصاد مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال العام المالي 2025/2026

4.7 مليون خدمة علاجية و51.8 ألف عملية جراحية وأكثر من مليون متردد

3.2 مليون تحليل طبي و280 ألف فحص بالأشعة و55.3 ألف جلسة غسيل كلوي تعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية

في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أعلنت جامعة الإسكندرية حصاد أداء مستشفياتها الجامعية خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس مواصلة تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، ودعم التخصصات الدقيقة، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات، بما يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية بالجامعة، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دورها في التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير مستشفياتها من خلال تحديث البنية التحتية، ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية، والتوسع في إنشاء الوحدات التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها لتطوير المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المرضى، ومواكبة التطورات في مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لمستشفياتها وتعزيز إمكاناتها البشرية والتقنية، بما يدعم رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية، ويعزز دورها في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مؤشرات الأداء التي حققتها مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال العام المالي 2025/2026 تعكس استمرار تطوير الخدمات الصحية والتوسع في تقديم الرعاية الطبية بمختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن المستشفيات قدمت 4,675,645 خدمة علاجية شملت مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية.

وأوضح أن هذه الخدمات تضمنت استقبال 1,029,071 مترددًا، منهم 596,614 مترددًا بالعيادات الخارجية، و212,614 حالة بقسم الطوارئ، إلى جانب رعاية 1,377 طفلًا مبتسرًا داخل الحضانات، كما استقبلت المستشفيات 157,282 حالة بالأقسام الداخلية بإجمالي 486,134 يوم إقامة، واستقبلت وحدات العناية المركزة 18,035 حالة بإجمالي 91,113 يوم إقامة، فيما بلغ عدد حالات مستشفيات اليوم الواحد 43,149 حالة، وسجلت المستشفيات 9,709 حالات ولادة.

وأضاف أن المستشفيات أجرت 51,830 عملية جراحية في مختلف التخصصات، منها 10,686 عملية ذات مهارة وطابع خاص، إلى جانب إجراء 5,900 منظار، و5,435 حالة قسطرة قلب، و324 حالة قسطرة مخية، وتقديم 55,330 جلسة غسيل كلوي، و34,145 جلسة علاج كيماوي وإشعاعي، بالإضافة إلى إجراء 48 عملية زراعة كلى و6 عمليات زراعة كبد، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإمكانات العلاجية التي تمتلكها المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور عصام بديوي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الإسكندرية، أن المستشفيات واصلت تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات الطبية، حيث أجرت خلال العام المالي 280,772 فحصًا بالأشعة التشخيصية، و3,212,360 تحليلًا طبيًا، فيما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات 3,312 سريرًا، منها 636 سريرًا للعناية المركزة.

وأضاف أن خطة التطوير شملت دعم المستشفيات بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة، من بينها جهاز أشعة تداخلية، وجهازي معجل خطي، وجهاز جاما كاميرا، إلى جانب تطوير غرف العمليات، وتجهيز وحدة عناية مركزة بأحدث الإمكانات الطبية، فضلًا عن استمرار تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التوسع في الخدمات الطبية، وتشمل مستشفى الأطفال المبتسرين، ومستشفى علاج أمراض الكبد، ومشروع الجراح الإشعاعي، وتطوير وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية، ومستشفى جراحات اليوم الواحد، وإنشاء وتطوير وحدة علاج مرضى الصرع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتوفير خدمات طبية متخصصة تلبي احتياجات المرضى.

ويؤكد حصاد العام المالي 2025/2026 استمرار مستشفيات جامعة الإسكندرية في أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية بكفاءة، وتعزيز دورها في دعم المنظومة الصحية المصرية، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المستشفيات الجامعية، وترسيخ مكانتها كأحد أكبر الصروح الطبية والتعليمية في مصر.