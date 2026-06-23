محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ القوافل وتقديم أكثر من 4 آلاف خدمة علاجية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري اليوم في تنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية بمركز شربين، بالتنسيق مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، تحت إشراف ورئاسة الدكتور أحمد السباعي، وكيل الوزارة ومدير المديرية، وبالتنسق مع ومشاركة الدكتور محمد جبر، نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، والدكتور السيد العجوز، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، قافلة بيطرية مجانية بمركز شربين، ومشاركة الدكتور مرشد سماحة، مدير إدارة شربين البيطرية.

وأسفرت جهود القافلة عن، علاج ٣٨٠ رأس ماشية (أبقار وجاموس)، تجريع ٣٠٠ رأس من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى ٣٨٠٠ طائر (دواجن، بط، أوز، رومي، سمان، حمام) ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، علاج عدد كبير من الحيوانات الأليفة، وتطعيمها ضد مرض السعار، وفحص ٤٠ رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والخيول بجهاز السونار لتشخيص الحمل، وذلك بقرية العيادية بمركز شربين.

وضم فريق العمل بالقافلة من ديوان عام المديرية، الدكتورة هبة الدسوقي طبيب أول الرعاية، والدكتورة هبة صديق الشربيني طبيب أول إدارة الخدمات، وعدداً من الأطباء البيطريين المتخصصين في مجالات الرعاية، التناسليات، الإرشاد، الوقاية، والدواجن.

كما شارك من الإدارة البيطرية بشربين كل من، الدكتورة دميانه كامل رئيس قسم الرعاية، الدكتور عبدالله الشحات رئيس قسم التناسليات، الدكتورة هبة فتحي رئيس قسم التأمين، الدكتورة منى فخري رئيس قسم الصحة العامة والمجازر، الدكتورة فيروز غنيم رئيس قسم الإرشاد، الدكتور وائل عطية مفتش وحدة العيادية، الدكتورة لمياء جمال مفتش وحدة الحصص، الدكتور خالد موسى مفتش وحدة كفر الأطرش، الدكتور محمد عطية مفتش وحدة كفر الحاج شربيني.

وشارك من كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة كل من، الدكتور ممدوح سعيد، الدكتور عبدالناصر عبدالله، والدكتورة سارة عبدالستار، كما شارك من معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، الدكتور محمد عودة والدكتورة داليا مكية.

وخلال القافلة، تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان لجميع الحيوانات والطيور، وإجراء الفحص التناسلي للإناث، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطري للمزارعين، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية.

كما تم فحص عدد من العينات للوقوف على مدى الإصابة بالطفيليات من عدمه، بهدف التشخيص الدقيق وصرف العلاج المناسب في حال وجود أي إصابة.