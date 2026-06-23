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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بالسنبلاوين.. صور

رىيس المنطقة الأزهرية
رىيس المنطقة الأزهرية
همت الحسينى

تفقد فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة معهد "بنين السنبلاوين" ومعهد" فتيات السنبلاوين" الاعدادي الثانوي التابعان لإدارة السنبلاوين التعليمية الأزهرية.

وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات.

و حرص  رئيس المنطقة على الاطمئنان على مستوى الأسئلة و استطلاع آراء الطلاب حول وضوح ومستوى أسئلة امتحان مادة الفقه للقسم الأدبي، و التأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

حيث وجه  بضرورة توفير  الراحة والهدوء للطلاب، وتهيئة المناخ النفسي المناسب لهم لأداء الامتحانات بيسر وسهولة، و تذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات.

الدقهليه محافظه الثانوية الازهربة

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