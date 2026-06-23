بسبب خلافات الجيرة.. القبض على شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص وأسرته لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض ما أدى إلى إصابته بالدقهلية.

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة تعود لعام 2024 حول الجيرة بين طرف أول: (القائم على النشر – له معلومات جنائية) وطرف ثان (طالب ، ووالده ، وعمه "لهم معلومات جنائية" ، وزوجة عمه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بسلاح أبيض مما أدى لإصابته بجرح قطعى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وصدر حكم ببراءة المتهمين ، وفى وقت لاحق قام أحد أفراد الطرف الثانى بمحاولة التعدى على المشكو فى حقه بسلاح أبيض دون حدوث إصابات على إثر تلك الخلافات.

تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.