ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالدقهلية بعد امتحان اللغات الثانية: سهل ومباشر

أعرب طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية عن سعادتهم بامتحان اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدين أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في منتهى السهولة، وكذلك امتحان اللغة الألمانية، معربين عن أمنيتهم بأن تكون الامتحانات القادمة بنفس مستوى امتحان اليوم.

فيما أكد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2026 يبلغ 72 ألفًا و971 طالبًا وطالبة، منهم 9 آلاف و431 طالبًا بالشعبة الأدبية، و49 ألفًا و899 طالبًا بالشعبة العلمية علوم، و13 ألفًا و162 طالبًا بالشعبة العلمية رياضة.

وأضاف أن الامتحانات تجرى داخل 173 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها لجنة بسجن جمصة وأخرى في مستشفى الأورام. مشيدا بالالتزام والهدوء داخل اللجان