محافظ الجيزة يشهد افتتاح مركز القلب الوطني بفاكسيرا لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، افتتاح مركز القلب الوطني بفاكسيرا، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

كاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف الفيل العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والدكتورة منى فرج العضو المنتدب التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات نقل الدم، والدكتور حسين ساري رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ والحضور، أقسام المركز، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول إمكاناته، حيث يستهدف تقديم خدمات طبية متطورة، ويقام على مساحة 1600 م2، ويتكون من 4 أدوار.

ويقدم مركز القلب الوطني، خدمات “الكشف، ومتابعة الحالات” بالإضافة إلى “الكشف المبكر عن العيوب الخلقية” و"أمراض السكر والضغط"، إلى جانب إجراء عمليات قسطرة القلب، والقسطرة العلاجية دون جراحة، وإصلاح عيوب صمامات القلب.

ويضم المركز عيادات خارجية، وقِسمًا للأشعة المقطعية، ووحدة رعاية قلب بطاقة استيعابية تبلغ 32 سريرًا كمرحلة أولى، مع استهداف الوصول إلى 100 سرير خلال عام من بدء التشغيل.

كما يضم معمل تحاليل متكامل، وغرفة لقسطرة القلب في المرحلة الأولى، وغرفتين في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى غرفتين لجراحات القلب.

ومن جهته، أشاد محافظ الجيزة بحجم الإنجاز الذي تحقق من خلال إنشاء المركز، وما يضمه من إمكانات وتجهيزات طبية متطورة، فضلًا عن الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة التي تسهم في تحقيق أهداف المركز ورسالة المؤسسات المشاركة في إنشاء هذا الصرح، إلى جانب مساهمته في القضاء على قوائم الانتظار، وخدمة قطاع عريض من مرضى القلب والضغط والسكر.