قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رايح جاي.. إعادة تشغيل قطاري 4222 و4223 ركاب محرم بك برج العرب الجديدة
رئيس وزراء بولندا: استمرار تصعيد السياسيين للخلاف مع أوكرانيا خطأ استراتيجي
بعد التقدم به.. ما أهداف تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
خلاف على سعر اللحمة.. القبض على 3 أشخاص تعدوا على جزار بسلاح أبيض
كأس العالم 2026 | تشكيل منتخب السعودية لمواجهة إسبانيا
لمناقشة شهود الإثبات.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بالبحيرة لـ 23 يونيو
هل مكافأة المعاش تجب فيها الزكاة؟.. عضو بالأزهر للفتوى تجيب
أبى مات زعلان مني فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يوصي بـ 5 أمور
جنايات مستأنف دمنهور تنظر جلسة استئناف رئيس نادي الجزيرة على حكم حبسه سنة مع الشغل
أعلى معدل منذ 2013.. ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلي مليون و438 ألف برميل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان هش ويتطلب جاهزية قتالية
غدا.. طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 33
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد افتتاح مركز القلب الوطني بفاكسيرا لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، افتتاح مركز القلب الوطني بفاكسيرا، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

كاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف الفيل العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والدكتورة منى فرج العضو المنتدب التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات نقل الدم، والدكتور حسين ساري رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ والحضور، أقسام المركز، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول إمكاناته، حيث يستهدف تقديم خدمات طبية متطورة، ويقام على مساحة 1600 م2، ويتكون من 4 أدوار.

 ويقدم مركز القلب الوطني، خدمات “الكشف، ومتابعة الحالات” بالإضافة إلى “الكشف المبكر عن العيوب الخلقية” و"أمراض السكر والضغط"، إلى جانب إجراء عمليات قسطرة القلب، والقسطرة العلاجية دون جراحة، وإصلاح عيوب صمامات القلب.

ويضم المركز عيادات خارجية، وقِسمًا للأشعة المقطعية، ووحدة رعاية قلب بطاقة استيعابية تبلغ 32 سريرًا كمرحلة أولى، مع استهداف الوصول إلى 100 سرير خلال عام من بدء التشغيل.

كما يضم معمل تحاليل متكامل، وغرفة لقسطرة القلب في المرحلة الأولى، وغرفتين في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى غرفتين لجراحات القلب.

ومن جهته، أشاد محافظ الجيزة بحجم الإنجاز الذي تحقق من خلال إنشاء المركز، وما يضمه من إمكانات وتجهيزات طبية متطورة، فضلًا عن الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة التي تسهم في تحقيق أهداف المركز ورسالة المؤسسات المشاركة في إنشاء هذا الصرح، إلى جانب مساهمته في القضاء على قوائم الانتظار، وخدمة قطاع عريض من مرضى القلب والضغط والسكر.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة فاكسيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

ترشيحاتنا

استراحات المياه فى كأس العالم 2026

تغيير يمس إيقاعها.. لماذا أشعلت استراحات المياه الجدل في كأس العالم 2026؟

كسوف الشمس

12 أغسطس 2026.. كسوف شمسي استثنائي يربط 5 قارات والعالم العربي يترقب المشهد

الحرارة

خطر صامت .. حرارة كأس العالم 2026 تهدد الجماهير | إيه الحكاية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد