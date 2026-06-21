توفير كافة سبل الدعم للطلاب.. محافظ الجيزة يتابع انتظام أول أيام امتحانات الثانوية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى المحافظة، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة وفّرت كافة التجهيزات اللازمة داخل مقار اللجان لتهيئة المناخ المناسب للطلاب، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم وعلى مدار الساعة بين مركز السيطرة بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى وتقديم الدعم اللازم للطلاب، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

كما وجّه المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب وضمان أعلى درجات الحماية والرعاية خلال فترة الامتحانات.

وناشد محافظ الجيزة أولياء الأمور عدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بما يسهم في توفير الهدوء والراحة لأبنائهم وتمكينهم من أداء الامتحانات في أفضل الأجواء الممكنة.