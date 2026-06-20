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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يضبط حالات بناء مخالف في أبو النمرس والحوامدية والبدرشين ويوجه بالتعامل الفوري معها

ازالة تعديات
ازالة تعديات
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية بمراكز أبو النمرس والبدرشين والحوامدية؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وكلف المحافظ، بتحسين كفاءة أعمال النظافة بمناطق شبرامنت وسقارة والبر الغربي لطريق المريوطية ومدخل قرية أبو صير بمركز أبو النمرس، وميت رهينة والعزيزية بمركز البدرشين.

كما ضبط المحافظ عددًا من حالات البناء المخالف، ووجه بمراجعة التراخيص الصادرة بمنطقة أبو صير ومدي الالتزام بالاشتراطات.

كما كلف المحافظ بالإزالة الفورية لحالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية أبو صير مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وضبط المحافظ مخزن فرز للمخلفات بطريق المصنع بمدينة الحوامدية ومخزنًا للخردة، بالإضافة إلى مخزن لفرز القمامة وبجواره مساحة لتشوين مواد البناء موجها بغلق المنشآت المخالفة وإيقاف مزاولة النشاط لما تمثلة من خطورة علي الكتلة السكنية المحيطة بها وتعكس مظهر غير حضاري . 

كما ضبط المحافظ أعمال بناء بطريق ميت رهينة، وضبط حالة بناء مخالف وتشوينات بمنطقة أم خنان وشارع البشير بمدينة الحوامدية موجعا بالتعامل مع كافة الحالات بشكل فوري.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد، وعضوية ممثلين عن المتغيرات المكانية، والمكتب الهندسي، والمتابعة الميدانية، والشؤون القانونية، والحوكمة، لمراجعة كل أعمال البناء والتراخيص والمتغيرات المكانية بنطاق مركزي الحوامدية والبدرشين.

كما شدد المحافظ بتنفيذ حملة تجريد وتحسين للنظافة وتمهيد للطريق بقرية طموة بمركز أبو النمرس.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ازالة تعديات بناء مخالف

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