تنظيم ملتقى توظيفي لتوفير 580 فرصة عمل للشباب بإحدى سلاسل الأسواق التجارية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى سلاسل الأسواق التجارية وذلك بحضور مسؤولي الموارد البشرية بالشركة، يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

ويتيح الملتقى 580 فرصة عمل في عدد من التخصصات المختلفة، تشمل: مدير فرع، ومدير قسم الأغذية الجافة، ومدير قسم الأغذية الطازجة، ومشرف كاشير، وكاشير، وموظف FMC، وأخصائي مراقبة مخزون، ومنسق ممرات، وبائع خضار وفاكهة، ومحضر طلبات، وفني تبريد وتكييف، وفني صيانة معدات، وفني سباكة، وفني كهرباء، وموظف أمن، وسائق بفيسبا خاصة ، وبائع أجبان، وبائع لحوم أفرنجي، وموظف نظافة.

وتهيب محافظة الجيزة بالشباب الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني في الموعد المحدد للاستفادة من فرص العمل المتاحة.