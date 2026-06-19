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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة بالجيزة

لجنة امتحانات
لجنة امتحانات
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب تتيح أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة.

ووجه المحافظ بالمراجعة الدورية لجاهزية اللجان والتأكد من توافر الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة إلى جانب مراجعة الوصلات الكهربائية وشبكات مياه الشرب وطفايات الحريق حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز على رفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات مع تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بشكل دوري. 
كما وجّه كذلك بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة إلى جانب تجهيز الاستراحات المخصصة للمراقبين المغتربين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بها لضمان راحتهم طوال فترة الامتحانات.
وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعملان على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة امتحانات الثانوية العامة

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