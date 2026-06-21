ضبط 1680 مخالفة سرفيس وإزالة 4 مواقف عشوائية بالجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة في جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الجهات الأمنية والأحياء والمراكز لضبط حركة المرور والتصدي لظاهرة تقطيع خطوط السير والمواقف العشوائية وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة لمختلف خطوط السير والمواقف بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى قيام الأجهزة المعنية بشن 54 حملة لمتابعة المواقف ورصد الطرق والمحاور وخطوط السير بنطاق ميادين (الجيزة، والمنيب، وهضبة الأهرام، ومشعل، والمريوطية، والرماية، والطوابق، والشوربجي) إلى جانب شوارع وطرق (البحر الأعظم، والفيوم، وفيصل، والمريوطية، والسودان، والجامعة، والدقي، وترسا، والعشرين).



وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت على مدار الأسبوع من ضبط 1680 مخالفة شملت تقطيع خطوط السير وتغيير مسارات الخطوط، ومخالفات التعريفة المقررة للركوب، والتحميل من مواقف عشوائية وخارج المواقف الرسمية.

كما تم فض وإزالة 4 مواقف عشوائية أعلى نفق اللبيني، وأسفل الطريق الدائري بأوسيم، وعند تقاطع شارعي العلمين والرشيد، وأسفل كوبري عرابي.