فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة لعام 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن بدء استقبال طلبات التظلم من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، ولمدة 15 يوماً عمل تنتهي في مطلع يوليو المقبل.

وأوضحت المديرية أن تقديم الطلبات سيتم وفقاً للهيكل الإداري لكل إدارة تعليمية تتبعها المدرسة، لتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور والطلاب ومنع التكدس، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل مادة دراسية ومراجعة كراسات الإجابة بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وتأتي آلية وإجراءات تقديم التظلمات كما يلي:

-تسديد الرسوم المقررة:

حيث يتوجه ولي الأمر إلى الإدارة التعليمية أو منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة لتسديد الرسوم المقررة لكل مادة يرغب في التظلم منها، والحصول على إيصال السداد.

-تقديم الطلب وتحديد الموعد من خلال توجه ولي الأمر إلى مقر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب لتقديم الطلب مرفقاً به صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة رقم جلوس الطالب، وإيصال السداد، حيث يتم تحديد موعد للاطلاع.

-أخيرا في الموعد المحدد، يحضر الطالب وولي أمره فقط إلى مقر لجنة النظام والمراقبة (الكنترول) للاطلاع على نسخة ضوئية من كراسة الإجابة، وكتابة الملاحظات في النموذج المعد لذلك.

-تقوم لجنة استشارية بإعادة تصحيح الأجزاء المتظلم منها، وفي حال استحقاق الطالب لأي درجات إضافية، يتم تعديل النتيجة بالمدارس وإخطار التوجيه المالي لاسترداد رسوم المادة.

واكدت مديرية تعليم الحيزة، أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة (15 يوماً)، كما يحظر تماماً اصطحاب الهواتف المحمولة أو أدوات التصوير داخل مقر التصحيح والاطلاع أثناء مراجعة كراسات الإجابة.