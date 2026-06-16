الإحصاء يستقبل بعثة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم أولويات العمل الإحصائي

استقبل لواء مهندس أكرم أحمد الجوهري ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بعثة البنك الدولى خلال زيارتها الحالية إلى مصر وذلك بحضور لواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل ـ نائب السيد رئيس الجهاز ، وعدد من قيادات الجهاز.

وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير العمل الإحصائى

شارك في اللقاء من جانب البنك الدولى السيد سانديب ميجان ـ مدير الممارسات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في مجموعة البنك الدولى بواشنطن ، السيد سلمان الزيدى ـ مدير ممارسات بقطاع الممارسات العالمية للفقر والمساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولى بواشنطن ، د إيمان حلمى ـ اقتصادى أول بالبنك الدولى ، السيد ميجال إدواردو سانشيز ـ اقتصادى أول للدول وقائد برامج في البنك الدولى .

يعد هذا اللقاء الأول بين بعثة البنك الدولي والسيد رئيس الجهاز منذ تولي سيادته مهام منصبه، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم أولويات الجهاز في المرحلة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين الجهاز والبنك الدولي والتنسيق القائم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج عمل يستند إلى احتياجات الجهاز من الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية.



وقد أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعزيز القدرات المؤسسية للجهاز، حيث جرى استعراض عدد من الأنشطة الجاري تنفيذها ضمن برنامج التعاون المشترك، وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني استعدادًا للتعداد السكاني لعام 2027، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في الاعتماد على البيانات الإدارية الرقمية، وتعزيز آليات الدمج بين الطرق التقليدية للتعداد ، السجلات الإدارية الرقمية ، والعد الذاتي، بما يدعم تطوير منظومة إنتاج البيانات الإحصائية .

كما تناول اللقاء جهود دعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا المعنية باعتمادها، بما يضمن مواكبة النظام الإحصائي الوطني للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز كفاءة إنتاج واستخدام البيانات .

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات ترسيخ وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين، وتأكيد دعم البنك الدولي لكافة الأنشطة الجارية والمستقبلية ضمن برنامج التعاون مع الجهاز، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة العمل الإحصائي في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون المشترك، ودعم فرق العمل الفنية والتنفيذية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في المشروعات والبرامج المشتركة.