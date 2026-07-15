مجلس إدارة أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي يعتمد الخطة التدريبية لعام 2027

عقد مجلس إدارة أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) للتدريب الإعلامي اجتماعه الدوري، أمس / الثلاثاء /، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء في المجال الإعلامي من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وذلك في إطار تعزيز دور الأكاديمية وتطوير برامجها التدريبية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في بناء القدرات الإعلامية.

ويضم المجلس كلاً من الدكتور أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، ورئيس هيئة مكتب أكاديمية أوسبو، الأستاذ الدكتور رياض نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقًا، الأستاذ الدكتور أيمن باجنيد عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبد العزيز، والأستاذ الدكتور ماضي الخميس رئيس الملتقى الإعلامي العربي.

كما يضم المجلس المهندس الحميدي العنزي الرئيس التنفيذي الأسبق للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، الأستاذة الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، ونائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر ، الأستاذ الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وفريدريك فرنتز مدير أكاديمية اتحاد البث الأوروبي.

ويضم المجلس أيضا الأستاذ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، المهندس عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ، المهندس أسامة الشيخ المدير العام لأكاديمية سينيميديا للفنون الإبداعية، الأستاذ عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، الأستاذ محمود المملوك رئيس مجلس إدارة القاهرة 24 ، والأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية الأسبق.

كما شارك في الاجتماع من جانب الاتحاد الأستاذة روان القطيشات مديرة إدارة العلاقات الخارجية، والأستاذة الدكتورة همت علام مستشار العلاقات الخارجية ومنسقة الأكاديمية.

وناقش مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الخطة التدريبية للأكاديمية لعام 2027، حيث استعرض الأعضاء البرامج التدريبية المقترحة وآليات تنفيذها، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام ويلبي احتياجات المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

كما استعرض المجلس مقترحًا بشأن تشغيل الأكاديمية تجاريًا وتعزيز استدامتها المالية، حيث قدم الأستاذ أيمن داوود عرضًا متكاملًا تناول آليات التشغيل التجاري للأكاديمية، وسبل تنويع مصادر الإيرادات، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، بما يدعم توسع أنشطة الأكاديمية ويعزز قدرتها على تقديم برامج تدريبية واستشارية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة الخطة التدريبية للأكاديمية لعام 2027، كما اعتمد إطلاق مشروع تشغيل الأكاديمية تجاريًا، في إطار تعزيز استدامتها المالية وتوسيع نطاق خدماتها التدريبية، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو الليثي عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية على ما قدموه من رؤى ومقترحات بناءة.