18 رحلة دولية تنقل 3600 سائح إلى مرسى علم اليوم وسط انتعاش الحركة السياحية

يواصل مطار مرسى علم الدولي استقبال الرحلات السياحية القادمة من الأسواق الأوروبية، حيث يشهد اليوم، الأربعاء، وصول 18 رحلة طيران دولية تقل على متنها نحو 3600 سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر يعكس استمرار النشاط السياحي بمدينة مرسى علم خلال موسم الصيف.

وتأتي رحلات اليوم ضمن جدول التشغيل الأسبوعي للمطار، الذي يتضمن استقبال 179 رحلة طيران دولية خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، قادمة من عدد من الدول الأوروبية، بما يعزز من تدفق الحركة السياحية إلى جنوب البحر الأحمر.

ورفعت الجهات العاملة بالمطار درجة الاستعداد لاستقبال السائحين، مع تسريع إجراءات الوصول والجوازات والجمارك، لضمان انسيابية الحركة وانتقال الزائرين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال.

وتعكس الزيادة المستمرة في أعداد الرحلات الدولية الطلب المتنامي على مدينة مرسى علم، التي أصبحت من أبرز المقاصد السياحية المصرية بفضل شواطئها الطبيعية، والشعاب المرجانية، ومواقع الغوص العالمية التي تستقطب آلاف الزوار من مختلف الأسواق الأوروبية.

ويؤكد استمرار تدفق الرحلات الجوية إلى مطار مرسى علم تعافي القطاع السياحي بجنوب البحر الأحمر، مع توقعات بمواصلة ارتفاع نسب الإشغال خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار تشغيل الرحلات المنتظمة والشارتر من الأسواق السياحية الرئيسية.