جوتيريش يدعو إلى تزويد الشباب بالكفاءات التي يتطلبها عالمنا المتغير

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الالتزام بتزويد الشباب بالكفاءات التي يتطلبها عالمنا المتغير، حتى يتمكنوا من الإسهام في بناء غد أفضل للجميع.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم / الأربعاء /، بمناسبة "اليوم العالمي لمهارات الشباب"، ونشرتها الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش: "في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نحتفي بإسهامات الشباب في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن "الشباب سواء كانوا مبتكرين أو قادة أو دعاة تغيير، يسعون إلى بناء جماعات ومجتمعات أكثر شمولا ومرونة واستدامة، لذلك، فمن المهم أن يُتاح لهم ما يحتاجون إليه ويستحقونه من مهارات وتدريب وتعليم".

وأضاف جوتيريش: "يشهد عالمنا تحولا جذريا بفعل التقنيات الرقمية وتغير المناخ وتزايد عدم اليقين الاقتصادي وعدم المساواة".

وقال إن اليوم العالمي لمهارات الشباب يقام هذا العام تحت شعار "مهارات من أجل مستقبل مشترك"، وهو ما يذكرنا بأن مواكبة هذه التحولات السريعة يتطلب مجموعة جديدة من المهارات: من الدراية الرقمية، والذكاء الاصطناعي فالتواصل إلى التفكير النقدي.

وأكد الأمين العام أنه "لإطلاق العنان لكل ما تزخر به الأجيال الشابة من إمكانات يتعين توجيه استثمارات ضخمة إلى التعليم والتدريب الجيدين والشاملين للجميع".

وأضاف: " يمكن أن يساعد سد فجوة المهارات في توفير فرص للعمل اللائق وسبل عيش مستدامة على نطاق واسع".