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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعزيز التعاون وصداقة برلمانية.. وزير الخارجية يلتقي مع رئيس البرلمان النمساوي

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأربعاء، مع الدكتور "فالتر روزنكرانس"، رئيس البرلمان النمساوي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى فيينا.

أكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون البرلماني مع النمسا، انطلاقاً من الاقتناع بأهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الشعوب ودفع العلاقات الثنائية قدماً. وثمن في هذا السياق تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية النمساوية مع دول شمال أفريقيا، ومن بينها مصر، معرباً عن التطلع إلى تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، بما يتماشى مع المستوى المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ملف الهجرة، مستعرضاً في هذا السياق النجاح الذي أحرزته مصر في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من السواحل المصرية، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين، مؤكداً أهمية تقاسم الأعباء وتبني نهج شامل لمعالجة قضية الهجرة من خلال توفير حلول جذرية تعالج أسبابها الاقتصادية والاجتماعية. كما أعرب عن التطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة، وبرامج التبادل الأكاديمي، إلى جانب الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تطرق الجانبان إلى اهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث استعرض الوزير عبد العاطي التجربة المصرية في هذا المجال، مؤكداً اعتماد مصر نهجاً شاملاً يقوم على التكامل بين الجوانب الأمنية والفكرية والتنموية، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة ونشر قيم الاعتدال والتسامح.

شهد اللقاء تناول التطورات الإقليمية، حيث أطلع الوزير عبد العاطي رئيس البرلمان النمساوي على الجهود المصرية الحثيثة الرامية  لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودفع مسار التهدئة، واستئناف المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي.

كما استعرض وزير الخارجية الموقف المصري إزاء التطورات في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية.

واصطحب رئيس البرلمان النمساوي الوزير عبد العاطي، في جولة داخل مبنى البرلمان، استعرض خلالها تاريخ المبنى العريق وعراقة المؤسسة التشريعية النمساوية.

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