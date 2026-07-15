مسئول إيراني: اعتبروا مذكرة التفاهم مع أمريكا منتهية

أعلن مدير الحوزات العلمية علي رضا أعرافي انتهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: “اعتبروا مذكرة التفاهم مع أمريكا منتهية”.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صرح المسئول الإيراني أيضا: “ينبغي لرئيس الجمهورية، وسائر أعضاء المجلس الأعلى، والقادة، ومسئولي الدبلوماسية في البلاد، أن يعتبروا مذكرة التفاهم منتهية، وأن يسلكوا طريق الجهاد”.

وتابع آية الله أعرافي: “لا ينبغي للمسئولين، بذريعة المشكلات الاقتصادية أو الخوف من تكاليف الحـ.رب واستهداف البنى التحتية، وعليهم أن يواصلوا أكثر من ذلك مسار المفاوضات ومذكرة التفاهم مع الكفار الذين، بحسب تعبير القرآن الكريم، «لا أَيْمَانَ لَهُمْ»، أي لا يلتزمون بأي عهد أو ميثاق”.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت على مدار الأيام القليلة الماضية ضربات عسكرية قوية ضد عدد من الأهداف العسكرية لطهران، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من أبناء الشعب الإيراني.