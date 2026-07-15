إيران: مقتل 7 عناصر من الجيش في هجمات أمريكية على مدينة بمبور

أعلن حاكم مدينة بوشهر الإيرانية تعرض 3 نقاط في المدينة صباح اليوم لهجمات أمريكية دون سقوط ضحايا.

من جانبه، أشار الجيش الإيراني إلى مقتل 7 عناصر من قواته في هجمات أمريكية على ثكنة بمدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان فجرا.

كما ادان الجيش الإيراني الهجوم الأمريكي الجبان على مقر إقامة العسكريين، مضيفا “ سيكون لنا رد حاسم على الاعتداء”.

ولاحقا ؛ أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني شنّا هجمات منفصلة على أهداف أمريكية في الأردن والكويت، وذلك عقب قصف القوات الأمريكية للجمهورية الإسلامية.

وأفادت قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) بأن الجيش الإيراني استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيّرة.

في سياق منفصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ كروز على مركز لوجستي عسكري أمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا "حتى توقف الولايات المتحدة أعمالها العدوانية".

كما ذكر الحرس الثوري الإيراني، بحسب التلفزيون الرسمي، قصفه منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.