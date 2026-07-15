إيران.. إعدام مواطن أدين بتهمة إحراق مبان حكومية بمحافظة أصفهان

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام مواطن أدين بتهمة إحراق مبان حكومية بمحافظة أصفهان في احتجاجات يناير.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابيين اثنين من العناصر المنتمية للمجموعات الإرهابية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الشخصين أدينا بتهم تشكيل مجموعة بهدف الإخلال بالأمن والتمرد المسلح والاغتيال.

وكانت الشرطة الإيرانية في وقت لاحق، اعتقلت 100 شخص مرتبطين بجماعات إرهابية وضبط أسلحة وذخائر خلال عملياتها الأخيرة.

كما أعلنت وزارة الاستخبارات في إيران أنها تمكنت من ضبط شحنة من معدات الاتصالات التجسسية المتطورة، واعتقال جاسوس و8 إرهابيين انفصاليين في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الاستخبارات في بيان لها: "نعلن للشعب الإيراني الأبي أنه وبناءً على تقارير شعبية وعمليات استخباراتية نفذها "جنود إمام الزمان المجهولون" في محافظة أذربیجان الغربية، تم ضبط شحنة ضخمة من أجهزة الاتصالات التجسسية التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني، كما تم اعتقال 8 أعضاء من زمرتين إرهابيتين انفصاليتين وإلقاء القبض على جاسوس أجنبي".