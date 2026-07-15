"أكسيوس" : ترامب عقد اجتماعا في غرفة عمليات لمناقشة هجوم أوسع نطاقا على إيران

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أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة عمليات لمناقشة هجوم أوسع نطاقا على إيران .

وأشار "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة الى أن ترامب مستعد لتصعيد الحرب لإلحاق أضرار كافية تدفع إيران الى فتح مضيق هرمز .

وقالت المصادر: "يبدو أن ترامب مستعد لتصعيد الحرب لإلحاق ضرر كافٍ يدفع النظام الإيراني إلى فتح مضيق هرمز وقبول مطالب ترامب النووية".

وأضافت أن فريق الأمن القومي رفيع المستوى الخاص يترامب انضم إليه في غرفة العمليات، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومسؤولون كبار آخرون.

وأشارت المصادر المطلعة لموقع "أكسيوس" إلى أن الاجتماع ركز على خطط جديدة لشن ضربات مدمرة على أهداف استراتيجية في إيران، بالإضافة إلى الضربات ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز.