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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلين بورستين: أشعر بالفخر والامتنان العميق لتكريمي بمهرجان فينيسيا

إلين بورستين
إلين بورستين
محمد نبيل

تتسلم النجمة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، إلين بورستين، تكريما جديدا يضاف إلى مسيرتها الحافلة حيث أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن منحها جائزة "الأسد الذهبي" للإنجاز مدى الحياة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 83 للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026.

وعبرت الفنانة الأمريكية إلين بورستين، البالغة من العمر 93 عاما، عن سعادتها الغامرة بحصولها على جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة من مهرجان فينيسيا السينمائي، مؤكدة أنها تشعر بفخر كبير وامتنان عميق لهذا التكريم، وأنها ستعود من المدينة التي تحبها حاملةً هذه الجائزة الاستثنائية.

ومن المقرر أن تتسلم بورستين الجائزة خلال فعاليات المهرجان، بالتزامن مع عرض الفيلم القصير "Flesh Impact" للمخرجة ماغي جيلينهال، والذي يُقام تكريمًا للأيقونة مارلين مونرو بمناسبة مئوية ميلادها.

وتشارك بورستين في بطولة الفيلم إلى جانب داكوتا جونسون وبيتر سارسجارد.

وبهذا التكريم تنضم إلين بورستين إلى النجم العالمي جورج كلوني، الذي سبق الإعلان عن حصوله على جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة في الدورة ذاتها لعام 2026.

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