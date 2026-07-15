مصرع فني لحام صدمه ونش داخل مصنع بمدينة السادات

شهدت مدينة السادات حالة من الحزن الشديد أمس بعدما لقى حمادة أبو عطا مصرعه ابن قرية الطرانة، يعمل حماده فني لحام بأحد مصانع الحديد بمدينة السادات، توفى أثناء عمله نتيجة اصطدام ونش به أثناء عملة بالمصنع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوصول عامل إلى مستشفى السادات متوفي نتيجة حادث بأحد المصانع وتم تحويل جثمانه للمستشفى التعليمي في شبين الكوم.

حماده والمعروف بشعبان يبلغ من العمر 38 عام توفى تاركاً خلفه أسره كاملة كانت معلقة فى رقبته ؛ حيث أنه أب لـ 3 بنات وولد، أكبرهم بعمر التاسعة وأصغرهم بعمر الثالثة.

حماده مشهود له بالاحترام والأخلاق بين أبناء بلده وأسرته كما يشهد له جميع اصدقائه فى عمله انه طيلة فترة عمله كان مشهوراً بتفانيه فى العمل وإتقانه له، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث