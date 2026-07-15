اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بـ اقتصادية قناة السويس

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم ١٥ يوليو الجاري، اتصالاً من "أنطون أليخانوف" وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث تمَّ إخطار الجانب المصري خلال الاتصال بالإعلان عن تحديد المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الوزير د. بدر عبد العاطي على محورية هذه الخطوة على مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة القادمة؛ وهو الأمر الذي يعد استكمالاً للمحادثات التي عقدها الوزير د. عبد العاطي مع نظيره الروسي، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارته لموسكو في أبريل ٢٠٢٦.

من جانبه، ثمن الوزير الروسي الجهود المصرية في إطار تدشين وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والخطوات التشريعية ونماذج الحوافز والتسهيلات المتقدمة التي يوفرها الجانب المصري في هذا الصدد، مؤكداً حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سوياً لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري