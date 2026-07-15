بعثة أممية تبحث مع الدفاع المدني اللبناني انتهاكات طالت طواقمه خلال العدوان الإسرائيلى

استقبل المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش بعثة الأمم المتحدة المعنية بتقييم حالة حقوق الإنسان عقب الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان، حيث قدّم عرضاً حول المهام الإنسانية والإغاثية التي نفذتها فرق الدفاع المدني خلال فترة العدوان .

وذكر بيان للدفاع المدنى اللبنانى ان البعثة اطلعت على المعطيات والوقائع المتعلقة بالاعتداءات التي استهدفت مراكز وآليات وعناصر الدفاع المدني أثناء تأدية واجبهم الإنساني، وما خلفته من أضرار بشرية ومادية.

وأكد خريش أن المديرية العامة للدفاع المدني واصلت تنفيذ مهماتها الإنسانية والإغاثية والاستجابة لنداءات المواطنين طوال فترة العدوان، رغم الاعتداءات التي طالت مراكزها وآلياتها وعناصرها، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية والوطنية في حماية الأرواح وتقديم المساعدة للمحتاجين.