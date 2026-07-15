"الدفاع الروسية": اعتراض وتدمير 93 مُسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطاعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمر 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد.

و أوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "سبوتنك"، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت ودمرت 93 طائرة مُسيرة أوكرانية، وتم تدميرها فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وروستوف، وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه بحري آزوف والأسود".

وفي السياق ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، واصلت قصف الموانئ الأوكرانية "أوديسا وتشورنومورسك ودنيبرو-بوغسكي" المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.