وزير الخارجية يتوجه الي فيينا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأربعاء ١٥ يوليو إلى فيينا في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة النمساوية لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك عقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين تنفيذاً لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها في يونيو ٢٠٢٥.