للمشاركة بمؤتمر التغير المناخي.. نائب محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شباب المتوسط

التقى محمد كجك نائب المحافظ، وفد مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، بحضور الأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتعزيز دور الشباب الإيجابي ومشاركتهم المجتمعية.

وصرّح كجك، أن اللقاء تناول مناقشة آليات مشاركة المحافظة بـ«مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي ٢٠٢٦م» المزمع عقده سبتمبر المقبل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي تستضيفه المؤسسة للعام الثاني على التوالي، ويُقام من قبل تحالف الشباب والأطفال (YOUNGO) الجهة الرسمية المعنية بالأطفال والشباب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، مؤكدًا على ترحيب السيدة محافظ الوادي الجديد برعاية المؤتمر والمشاركة بفعالياته المختلفة؛ انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للشباب في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجّه كجك مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الوفد الشبابي المُشارك بالمؤتمر بما يمثل المحافظة تمثيلًا مُشرّفًا، ويسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر.