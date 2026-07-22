بسمة وهبة تنفعل على هايدي وأسرتها وتنهي الفقرة على الهواء (فيديو)

انفعلت الإعلامية بسمة وهبة، على هايدي الشابوري وأسرتها، وأنهت الفقرة الخاصة بفتاة بني سويف التي أطلقت صرخة استغاثة عبر السوشيال ميديا، وذلك في حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة رفضها القاطع إدخال روايات تتعلق بالجن أو السحر أو ما وصفته بـ«الخزعبلات» في مناقشة قضية هايدي الشابوري، وذلك خلال برنامج «90 دقيقة»، بعدما سألها أحمد شقيق هايدي عن احتمالية وجود «مس» أو «جن». وردت بسؤال: «يعني الجن بيكتب لها؟»، وعندما أجاب: «معرفش بقى جن ولا إيه»، قالت بانفعال: «بص بقى يا أحمد، أنا أرفض إن أنا أسمح بإن أنا أطلّع البرنامج هنا، أنا بنفسي كبسمة وهبة وبرنامج "90 دقيقة" إن أنا أدخل في هذه الخزعبلات والكلام وشمشون وجن وعفاريت».

وأضافت أنها دخلت لمناقشة «مشكلة اجتماعية» تتعلق بالميراث والتفاوت في المستوى الثقافي والاجتماعي والمادي في الزيجات، مؤكدة أن «كل اللي أنا دخلت فيه منكم ده، ده بصراحة كلام أنا مش في حاجة إن أنا أنقله للمشاهد بتاعي لإني أنا بحترمه جداً».

وأوضحت بسمة وهبة أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي رسم صورة مختلفة عن الوقائع التي استمعت إليها خلال الحلقة، وقالت: «أنتم قلبتم لنا الدنيا على السوشيال ميديا وخليتونا إننا نعرف إن فيه واحدة مخطوفة أو إنها اتاخدت وهي بتشتكي وإنها مستخبية»، مضيفة: «لكن هي مش مخطوفة، لإن لو مخطوفة هي كانت راحت بلغت إنها اتخطفت».

وأكدت أن الأسرة إذا قررت إيداع ابنتها في مصحة فهذا شأن يخصها، لكنها رأت أن عبارات مثل «لو جرالي حاجة اعرفوا» ساهمت في إثارة الرأي العام وإحداث «الجلجلة» في الشارع المصري. كما وجهت رسالة مباشرة إلى أحمد قائلة: «احتوي أختك لأنها أختك وعرضك في الآخر»، ورسالة إلى هايدي قالت فيها: «اللي أنتِ بتعمليه بتشككي الناس فيكي وبتضايقي»، معربة عن تعاطفها مع دموعها، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن اللجوء إلى القانون هو الطريق الصحيح إذا تعرضت لأي إجبار، مضيفة: «إحنا بلد مليانة قانون ومليانة أمان».

وشددت الإعلامية على أن من حق الأسرة، بعد ما بذلته في تربية ابنتها وتعليمها، أن يكون لها رأي في الشخص الذي سترتبط به، وقالت: «هم من حقهم إنهم يكون عندهم شروط في الراجل اللي هترتبطي بيه».

وأوضحت، أنها لا تفرض رأيًا على هايدي ولا على أسرتها، لكنها ترى أن لكل طرف حقه، وأضافت: «أنا مالياش دعوة أنتِ حرة وهم أحرار، بس هم ليهم حق فيكي لأنهم ربوكي وحطوكي في خط معين».

كما انتقدت الطريقة التي تطورت بها القضية، مؤكدة أنه لا يصح التعامل بعنف مع الأخت أو جرها إلى مصحة بهذه الصورة إذا صحت تلك الروايات، وفي الوقت ذاته رأت أن رفض الأسرة لعماد لا يعني إمكانية فرض الزواج عليهم، قائلة: «هي أول زيجة بالنسبة لها من حق أبوها ومامتها وإخواتها إنهم يختاروا شريك حياتها يبقى ليهم رأي فيه». واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما استمعت إليه جعلها ترى أن القضية امتلأت بانطباعات متناقضة، وقالت: «أنا ندمانة إني ضيعت الوقت ده في البرنامج مع كل الكلام اللي اتقال ده... الموضوع كله غلط في غلط أصلاً».

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