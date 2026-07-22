برلماني: دعم الدواجن يحمي الأمن الغذائي ويخلق فرصًا جديدة للمستثمرين والمربين

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تطوير صناعة الدواجن يمثل محورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن ما تشهده الصناعة من نمو في معدلات الإنتاج يفتح فرصًا واسعة للتوسع في التصدير ودخول أسواق جديدة.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن وصول الإنتاج المحلي من الطيور وبيض المائدة إلى معدلات متقدمة يعكس حجم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الطفرة من خلال استمرار تحديث منظومة الإنتاج، وتطوير العنابر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والمتابعة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن امتلاك قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لصناعة الدواجن يمثل عنصرًا أساسيًا في وضع سياسات فعالة، لأنه يساعد على تحديد احتياجات السوق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ودعم اتخاذ القرار بعيدًا عن التقديرات غير الدقيقة.

وأضاف أن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الداجنة المصرية سيكون له مردود اقتصادي كبير، من خلال زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وخلق المزيد من فرص العمل المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية.

وأشار أحمد سمير إلى أن دعم المربين وتوفير بيئة مناسبة للتوسع الإنتاجي يضمن استدامة صناعة الدواجن، ويعزز مكانة المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يمثل الطريق لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف.

وأكد النائب أن النهوض بصناعة الدواجن لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، وإنما يرتبط أيضًا ببناء منظومة متكاملة قادرة على المنافسة والتصدير وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.