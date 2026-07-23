بسبب شجرة مانجو.. مصرع مزارع بضربات آلة حادة فوق رأسه بقنا

لقي مزارع مصرعه، متأثرًا بضربات آلة حادة فوق رأسه، بسبب خلافات على شجرة مانجو في قرية القناوية بنجع حمادي شمال قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة مزارع بعد التعدي عليه، خلال مشاجرة بقرية القناوية بنجع حمادي.

وتبين إصابة ياسر.ع.م 42 عاما، مزارع، جرى نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافاتالأولية والعلاج الطبى اللازم، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات أن المجني عليه، نشبت بينه وبين أبناء عمومته، مشاجرة بسبب خلافات على شجرة مانجو، وتم التعدي عليه بآلة حادة في الرأس انتهت بمصرعه.





